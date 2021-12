Em comunicado de imprensa, a organização do festival, que decorre desde 2014 em São Miguel, avança que a edição de 2022 vai contar com a participação dos artistas Odete, Ece Canli, Bitchin Bajas, Peter Evans, ASISM e ondamarela, assim como da Escola de Música de Rabo de Peixe e do trompetista norte-americano Peter Evans.

O festival tem ainda por objetivo criar uma orquestra composta por músicos com sintetizadores ou teclados.

“Eis que, em 2022, o Tremor ousa criar uma orquestra. Inspirada naquela que é a relação próxima de uma boa geração de músicos das ilhas com os sintetizadores modulares, a Orquestra Modular Açoriana será um grupo de existência única”, lê-se na nota de imprensa.

Aquela orquestra terá a coordenação do “trio psicadélico Bitchin Bajas” e vai ser um dos “momentos mais singulares da edição do próximo ano”.

“O coletivo será criado a partir de um 'open-call' [convite aberto] lançado à comunidade local, no qual se poderão inscrever músicos (profissionais ou amadores), que possuam sintetizadores ou teclados”, avançam.

Na edição de 2022, também vai decorrer um espetáculo “indispensável” que vai “unir” a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, o coletivo ondamarela e o Coral de São José.

A Escola de Música de Rabo de Peixe, banda residente do Tremor, vai juntar-se ao trompetista Peter Evans, “numa colaboração que volta a ter como ponto essencial a experimentação, a exploração de universos sonoros híbridos e a criação em torno de linguagens tradicionais e modernas”, conclui o comunicado.

Os bilhetes para a edição de 2022 do Festival Tremor estão à venda online e têm o custo de 60 euros.