O palco vai ser instalado no parque de merendas do monte Farinha, no topo do qual se ergue a Senhora da Graça, onde termina uma das principais etapas da Volta a Portugal em Bicicleta, e perto do Parque Natural do Alvão e do rio Tâmega, no distrito de Vila Real.

Contando com a participação de Amulador, Backbone, Enkō, Ferro, Francisca Urbano, Gusta-vo, James Grouper, Jesterr, Maria Callapez live, Rita Silva live, Ruuar, Salbany live, Sepypes, Temudo, Tendency, TM e Vil, os dois dias de festival vão percorrer os “ritmos do eletro e breaks, passando pelas vertentes deep, minimal e hipnóticas do techno, por o micro e deep-house, música ambient e experimental”.

Segundo a organização, em comunicado, o Vinculum é um festival dedicado “às linguagens emergentes da música de dança”, que se assume “como um ponto de encontro, um espaço de diálogo entre a música eletrónica e o património natural e cultural de Mondim de Basto”.

“A programação conta com uma série de artistas que se constituem como autênticos ativistas da cena eletrónica nacional, muitos deles reconhecidos no panorama internacional, contribuindo para o desenvolvimento de um meio musical robusto, progressista e transformador”, destacou a organização.

Quem quiser poderá acampar no parque que contará ainda com uma área de restauração com oferta de gastronomia local e opções vegetarianas.

Até julho, o Festival Vinculum percorrerá o país com uma série de eventos promocionais, o primeiro dos quais decorrerá a 6 de maio no Gare Porto.