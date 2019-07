Por motivos de segurança VOA - Heavy Rock Festival, que se iria realizar este fim de semana no Estádio do Restelo, vai mudar-se para a Altice Arena, em Lisboa.

"Devido a uma falha de segurança detectada esta manhã na estrutura do palco montado no Estádio do Restelo, a Prime Artists decidiu proceder à alteração de recinto do VOA - Heavy Rock Festival para a Altice Arena, de forma a garantir a segurança do público, dos artistas e de todo o staff", explicou a organização em comunicado.

Todos os bilhetes adquiridos para o Estádio do Restelo passam a ser válidos para a entrada na Altice Arena. A programação e horários do VOA - Heavy Rock Festival mantêm-se inalterados. "m ambos os dias as portas abrem às 15H00, os concertos têm início às 16h00 e os cabeças-de-cartaz sobem ao palco às 23H00. Os últimos bilhetes estão disponíveis nos locais habituais", acrescenta a organização.

Leia o comunicado:

Recomendações

Chegada atempada à Altice Arena, pois o processo de entrada estará sujeito à validação dos bilhetes e às normas de segurança (revista policial);

Utilização de transportes públicos;

Moderação no consumo de bebidas alcoólicas;

Bilhetes e pulseiras: Os passes de dois dias têm obrigatoriamente de ser trocados por uma pulseira na bilheteira da Altice Arena; O bilhete diário não possibilita a entrada e saída do recinto.