A música tem feito companhia a muitos portugueses que estão em isolamento social e em teletrabalho. Na sua conta no Instagram, Pedro Abrunhosa também tem animado os seus seguidores com "uma série de transmissões em directo a partir do piano".

"Vamos interagir por aqui, amar por aqui, reconstruir-nos por aqui com a força de sempre. Somos grandes e vamos vencer o vírus e o medo. A Arte, a Música nunca demonstraram tanto a força que tem. Coragem para todos! Ninguém vai ficar sozinho nesta guerra", escreveu o músico.

Além das transmissões em direto, Pedro Abrunhosa tem partilhado na sua conta no Instagram algumas versões acústicas.

Veja os vídeos:

"Ilumina-me":

(se não conseguir ver o vídeo, clique aqui)

"Quem me leva os meus fantasmas":

(se não conseguir ver o vídeo, clique aqui)

Mais informações sobre o COVID-19.