Os filhos de Alain Delon, o gigante lendário do cinema francês e europeu, apresentaram esta quarta-feira uma queixa contra a sua atual companheira por atos de assédio moral e desvio de correspondência, anunciou o seu advogado à agência France-Presse.

"Suspeito de abuso de fraqueza e conto com a investigação para estabelecer isso", disse o advogado dos filhos, Christophe Ayela, especificando que Alain Delon, de 87 anos, juntou-se à queixa com uma declaração por escrito.

"Desde o acidente cardiovascular do senhor Alain Delon em 2019", esta mulher "que se instalou na sua casa tem-se tornado cada vez mais agressiva, difamando e insultando ele e os seus filhos", destacou o advogado no comunicado.

Ainda de acordo com Aleya, a mulher "continua a isolar Alain Delon dos seus entes queridos, dos seus amigos e da sua família através de manobras e ameaças. Ela monitoriza sistematicamente as suas conversas telefónicas e mensagens privadas. Ela atende no seu lugar, fazendo-se passar por ele, e tenta intercetar a sua correspondência".

"Ela impede que os seus filhos o visitem regularmente, como sempre fizeram. Mostra-se autoritária, ameaçadora e também maltrata o cão do senhor Delon, de uma maneira inaceitável", continuou.

A queixa foi apresentada por Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon, na tarde desta quarta-feira, ao Ministério Público de Montargis, no centro da França, onde o ator tem uma propriedade em Douchy.

Anthony também apresentou uma segunda queixa contra a mulher por "violência voluntária e sequestro de pessoas vulneráveis, abuso de fraqueza e assédio moral", referindo-se a "factos comprovados ao longo de um ano e meio".

Segundo ele, em dois anos, a situação tomou "tal proporção" que o próprio pai pediu por escrito que a companheira deixasse a sua residência em Douchy.