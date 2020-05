Os comentários de Joana Latino sobre a comunidade artística portuguesa no "Passadeira Vermelha" têm dado que falar nos últimos dias. Na emissão desta quinta-feira, dia 21 de maio, do "5 para a meia-noite", Filomena Cautela comentou a polémica.

"Muita gente ficou indignada com as declarações. Eu, por acaso, acho que, depois disto, a Joana Latino tem um grande futuro, a sério: pode muito bem ir ocupar o lugar de ministra da Cultura do Brasil, que a Regina Duarte deixou livre", começou por frisar.

Para a apresentadora, a jornalista da SIC tem "três qualidades, mais do que necessárias". "Ideias absolutamente antiquadas; total ignorância sobre o que se passa numa classe que contribui para o PIB; e zero respeito pelos artistas. Portanto, parece-me bem".

Veja aqui o vídeo.