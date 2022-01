Fernando Daniel revelou esta quinta-feira, dia 13 de janeiro, uma surpresa de "+Presente", a reedição do último álbum do cantor: um dueto com Carolina Deslandes numa nova versão de “Fim”, canção que integrava “Presente”.

"Considero a Carolina uma grande artista, uma das maiores compositoras do nosso país e amiga, escolhê-la para este dueto tem tanto de admiração profissional como de pessoal. O que ela trouxe a esta canção foi uma emoção ainda maior", frisa o artista em comunicado.

"Para mim está melhor que a original. Há emoções à flor da pele na nova letra, na voz e interpretação. Penso que o 'Fim' amadureceu e tornou-se num dueto para ouvir em repeat. Espero que evoque emoções e sirva de banda-sonora a momentos inesquecíveis", confessa.

Depois de "Nada A Perder", com Carlão, revelado na passada semana e que entrou diretamente para as tendências do YouTube, falta ainda desvendar mais um dueto e convidado "no caminho que culmina com o lançamento de '+Presente'".

Fernando Daniel sobe ao palco do Coliseu do Porto a 16 de fevereiro e atua no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 27 de fevereiro.