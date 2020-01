“É uma forma positiva de divulgar Elvas, com 'selo' da UNESCO, o Alentejo e o interior do país", afirmou Nuno Mocinha, em declarações à agência Lusa.

A final do Festival da Canção deste ano está marcada para o dia 7 de março no Coliseu Comendador José Rondão de Almeida, inaugurado em 2006 após um investimento superior a cinco milhões de euros.

“Atualmente, está tudo pré-reservado no que toca à organização do evento. Quanto a visitantes extra, ainda fica alguma disponibilidade hoteleira, dado que a cidade tem cerca de mil camas”, explicou o autarca socialista de Elvas, no distrito de Portalegre.

Apesar de Elvas, localizada a poucos quilómetros da fronteira do Caia e da cidade espanhola de Badajoz, ter condições para dar resposta, Nuno Mocinha disse que gostaria que os concelhos vizinhos "também beneficiassem” em termos hoteleiros com a realização da final do Festival da Canção.