O “circuito que descentraliza a música portuguesa e dá palco a bandas nacionais emergentes” arranca a 14 de setembro no Maus Hábitos, passando depois por Faro, Évora, Aveiro, Coimbra e Viseu, anunciou hoje a organização.

Para esta edição foram escolhidos os Lonz Dale’s Fantasy – dupla do Porto cuja música tem influências de punk, hip hop e box -, os Solar Corona – formados em Barcelos em 2013 e que “chamam a atenção através do seu rock acelerado e, sobretudo, pela paixão que colocam nos seus temas – e os First Breath After Coma – banda de Leiria que, “com quatro digressões europeias no currículo, irá apresentar ‘Nu’”.

Depois do Porto, as bandas irão atuar em Faro, a 19 de outubro na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Évora, a 26 de outubro no She, em Aveiro, a 16 de novembro no Gretua, em Coimbra, a 30 de novembro no Salão Brazil, e em Viseu, a 14 de dezembro no Carmo 81.

A primeira edição do Super Nova em itinerância – a anterior aconteceu apenas no espaço Maus Hábitos – decorreu entre outubro e dezembro de 2017, e levou os The Parkinsons, os Kilimanjaro e os Ermo ao Porto, a Viseu, a Évora, a Almada, a Barcelos e a Loulé.

Nas várias edições, o circuito passou por 12 salas portuguesas, onde atuaram 33 bandas e artistas, entre os quais Sunflowers, Scúrú Fitchadú, Stone Dead, Cave Story e Fugly.

O circuito Super Nova é uma iniciativa promovida pela Super Bock em parceria com o Maus Hábitos.