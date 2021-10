Florence + The Machine e Jorja Smith são as novas confirmações para o NOS Alive'22, anunciou a organização do festival esta quarta-feira.

As artistas britânicas atuam no segundo dia do evento, 7 de julho, no Palco NOS.

A 14ª edição do festival decorre no Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.

Previamente anunciada para o NOS Alive'20, Jorja Smith reconfirma a sua presença na edição do evento em 2022 para apresentar o álbum "Be Right Back", editado em maio.

Florence + The Machine subirá ao Palco NOS para encerrar o segundo dia do festival. A artista editou recentemente "Call Me Cruella", o tema original do filme da Disney "Cruella".

Florence + The Machine e Jorja Smith juntam-se aos já confirmados alt-J, Caribou, Da Weasel, Dino D’Santiago, Faith No More, Fontaines D.C., Glass Animals, Hobo Johnson and The Lovemakers, Imagine Dragons, Inhaler, Manel Cruz, Metallica, Modest Mouse, Moses Sumney, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, Seasick Steve, St. Vincent, The Strokes, Tom Misch, Two Door Cinema Club e Parov Stelar.