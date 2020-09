Na próxima quinta-feira, dia 1 de outubro, Dia Mundial da Música, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, será palco do FNAC Live Box Edition. Clã, David Fonseca, Lena D’Água e os Novos Talentos FNAC, Castilho, Grand Sun, Neon Soho e Maudito vão participar no evento.

A entrada é, como habitualmente, gratuita e os bilhetes deverão ser levantados na bilheteira da FNAC Chiado - cada pessoa poderá levantar no máximo quatro bilhetes.

"No dia 1, a abertura de portas será às 20h00, para que o público compareça atempadamente no Coliseu, de forma a evitar a concentração excessiva de pessoas no acesso à sala", explica a organização.

"A cultura não para e, por isso, a FNAC, apesar das circunstancias atuais, quis manter o habitual festival de Novos Talentos, juntando também alguns nomes bem conhecidos do público. Vamos cumprir todas as regras de segurança e, por isso, os lugares são todos sentados, marcados e devem ser respeitados para manter a distância de segurança obrigatória”, explica Inês Condeço, diretora de marketing da FNAC Portugal.