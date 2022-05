No ano em que comemora o seu décimo aniversário, o FNAC Live celebra a cultura nacional num evento de entrada gratuita, com 11 concertos e a entrega de prémios Novos Talentos FNAC. "O cartaz deste ano cruza nomes já consagrados da música portuguesa com promissores artistas emergentes do panorama musical nacional, prometendo uma tarde de domingo cheia de cultura à beira rio", frisa a organização.

No dia 5 de junho, nos Jardins da Torre de Belém, em Lisboa, a tarde vai começar com a entrega de prémios do concurso Novos Talentos FNAC 22. Com apresentação de Fernando Alvim e atuações de SREYA (Novo talento FNAC2020), vão ser anunciados e apresentados ao público os trabalhos destacados de cada uma das seis categorias a concurso. Os vencedores serão chamados ao palco para receber o troféu pela mão dos jurados da sua categoria.

Depois de conhecidos os trabalhos vencedores a programação musical arranca, alternado entre o Palco Principal e o Palco Novos Talentos.

A Garota Não vai ter a missão de abrir o palco principal. Tiago Bettencourt, Samuel Úria, Rui Veloso, Blaya e Classe Crua também vão atuar.

Ganso, From Atomic, Melquiades, Basilda e Chinaskee, artistas que integraram colectâneas anteriores dos Novos Talentos FNAC, vão passar pelo Palco Novos Talentos.

"Acreditamos que este ano estamos a marcar um ponto de viragem para um festival mais cultural e mais embrenhado na vida da cidade. Temos um cartaz muito forte que cruza tendências do mainstream com movimentos emergentes, e que, mais uma vez, prova que é na diversidade que está a riqueza da nossa cultura", frisa Inês Condeço, diretora de marketing da FNAC Portugal.

O FNAC Live conta com a co-organização da Câmara Municipal de Lisboa.