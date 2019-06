A cidade de Lisboa recebe a sétima edição do festival FNAC Live no dia 14 de setembro, no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII. A entrada é, como habitualmente, gratuita.

"Palco para artistas portugueses emergentes, onde já subiram nomes como os Novos Talentos FNAC Capicua, Deolinda, PAUS ou Samuel Úria, o FNAC Live 2019 promete uma agenda com muita animação e novidades", garante a organização em comunicado.

Pelo edição de 2019 vão passar nomes conhecidos da música portuguesa e artistas que prometem dar que falar em breve.

"Estamos neste momento a preparar o cartaz que divulgaremos em breve. Vai ser um dia muito completo, com muita cultura e dinamismo", sublinha Inês Condeço, diretora de comunicação da FNAC.