Nenny é um dos destaques da edição de 2022 da lista "30 Under 30 Europe", da revista Forbes. A cantora foi uma das escolhidas pela publicação nas categorias "Entretenimento" e "Mais Jovens", tal como o artista luso-britânic JR CHUO.

Måneskin, vencedores da edição de 2021 do Festival Eurovisão da Canção, a cantora britânica Griff, o DJ e produtor norueguês Kygo, os atores Adam Nourou ("Elite") e Edvin Ryding ("Young Royals") e o produtor Tom Misch são alguns dos jovens destacados na categoria.

"A cantora e compositora e rapper portuguesa Marlene Fernanda Cardoso Tavares, conhecida pelo seu nome artístico Nenny, funde a sua música com as suas raízes cabo-verdianas para criar um som vibrante que combina afro, R&B e hip-hop tuga", frisa a Fobes, destacando os singles "Sushi", "On You" e "Dona Maria"

Nenny é uma artista musical que combina hip-hop, soul, R&B e dancehall, e que tem sido apontada como um fenómeno da música portuguesa.

Os temas do seu primeiro EP, “Aura”, lançado em 2020, levaram-na a ser nomeada para os Play – Prémios da Música Portuguesa, nas categorias de Artista Revelação e Canção do Ano, para os Globos de Ouro, na categoria de Revelação do Ano e para os MTV Europe Music Awards, na categoria de melhor artista português.

Nenny participou também no Tiny Desk da rádio NPR e no COLORS, duas plataformas de concertos que ajudam a impulsionar artistas emergentes de todo o mundo.