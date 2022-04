O concerto ocorre um dia depois de o álbum ser reeditado em CD e vinil e ficar disponível, pela primeira vez, nas plataformas digitais, como anunciara, em março passado, a editora Mais 5.

“Grândola, Vila Morena” foi escrita e gravada em outubro de 1971, após uma visita de José Afonso à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense (SMFOG). A canção é a quinta faixa do álbum “Cantigas do Maio”, com arranjos e direção musical de José Mário Branco, gravado em França, entre 11 de outubro e 4 de novembro de 1971.

A composição, que viria a ser escolhida para senha do avanço dos militares, na Revolução de Abril de 1974, foi interpretada ao vivo, pela primeira vez, por José Afonso em Santiago de Compostela, em 10 de maio de 1972.

Nascido a 2 de agosto de 1929, em Aveiro, José Afonso morreu a 23 de fevereiro de 1987, vítima de esclerose lateral amiotrófica, que lhe fora diagnosticada cinco anos antes.