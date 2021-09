O músico vai apresentar o seu novo álbum “Series Vol.1 – Madlib".

“A viagem musical de FRED tem ligações ao movimento de jazz londrino, combinado com o hip hop; trata-se de uma reinterpretação de temas de hip hop (reportório de J Dilla, Roy Ayers, Beastie Boys, etc.), cujos sons, na sua origem samplados, são reproduzidos organicamente, ou seja, efetivamente tocados ao vivo”, segundo nota da Casa da Cerca.

O álbum “Series Vol.1 – Madlib" surge dois anos depois da estreia do músico, em nome próprio, com “O amor encontra-te no fim”.

Segundo a mesma fonte, “em ‘Series Vol.1 – Madlib’, FRED faz uma espécie de tributo a Madlib – aka Otis Jackson Jr. – o grande mestre da produção, um decantador do som. Na gravação do disco rodeou-se de um quarteto de experimentados músicos de jazz que o levaram a encontrar novas formas de vida na criação e a dar um esforço extra à execução: Eduardo Cardinho, no vibrafone, Tomás Marques, no saxofone, Márcio Augusto, no baixo, e Karlos Rotsen, no piano e teclados”.