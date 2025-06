De acordo com a Fundação Calouste Gulbenkian, uma das 11 fundações da Aliança para as Artes Participativas, num comunicado hoje divulgado, cada um dos 15 selecionados “receberá apoio financeiro no valor de 60.000 euros e formação especializada ao longo de 18 meses, com o objetivo de reforçar a sua ação local e criar ligações a nível europeu”.

Esta é a primeira edição do programa de ‘Fellowship’ da Aliança para as Artes Participativas, que “visa apoiar líderes de organizações artísticas que trabalham com as suas comunidades para gerar impacto social positivo”.

O programa de apoio resulta de uma parceria com a Culture Action Europe, a Fitzcarraldo Foundation e a The Audience Agency, especialistas em reforço de capacitação e promoção no setor das artes.

A Aliança para as Artes Participativas integra, além da Fundação Calouste Gulbenkian, a Allianz Foundation (da Alemanha), a Fondazione Cariplo, a Compagnia di San Paolo, a Moleskine Foundation (Itália), a Fondation Daniel e Nina Carasso (França), a European Cultural Foundation (Países Baixos), a Hilti Foundation (Liechtenstein), a King Baudoin Foundation (Bélgica), a Fundação “la Caixa” (Espanha e Portugal) e a Stiftung Mercator Schweiz (Suíça).

Esta aliança, apresentada em janeiro, “pretende dar outra visibilidade e reconhecimento a projetos que, por toda a Europa, incluindo também em Portugal, se têm feito no sentido de demonstrar o papel que diferentes práticas artísticas podem ter na resolução de diferentes questões sociais ou ambientais”, explicou na altura à Lusa o diretor de Sustentabilidade e Equidade da Fundação Calouste Gulbenkian, Luís Jerónimo.

“Cada vez mais há evidência sobre a importância destes projetos e há cada vez mais fundações por toda a Europa a trabalhar nesta matéria, mas estes projetos ainda não têm a visibilidade e o reconhecimento que merecem, e cujo potencial assim o reivindica”, referiu.

O “espaço de oportunidade para perceber como melhor conectar internacionalmente estes projetos”, de modo a “dar-lhes outra visibilidade, outro reconhecimento” levou as 11 fundações a decidirem criar um movimento em torno das artes participativas.