Gabriel O Pensador, Boss AC, Wet Bed Gang e Dealema são os cabeças de cartaz do 2.º Festival Beat Fest, que decorre entre quinta-feira e domingo, no concelho alentejano de Gavião, com "o melhor do hip-hop em português".

O Beat Fest, "o único festival de hip-hop nacional" e que é promovido pela Câmara de Gavião, no distrito de Portalegre, e uma empresa de eventos, vai decorrer na praia fluvial da Comenda. Segundo a organização, o festival "promete celebrar o melhor do hip-hop em português" com um cartaz "fortíssimo", que "assegura a presença de alguns dos mais aplaudidos artistas e dj" deste género musical. O festival vai incluir concertos de Russa, Amaro, Osso, Papillon e Boss AC na quinta-feira, de Chong Kwong, Malabá, Domi e Wet Bed Gang na sexta-feira, de M.A.C., NGA, Plutónio e Gabriel O Pensador no sábado e de Grilocks, Deau, Valas e Dealema no domingo. Após os concertos, haverá sessões de dj pela madrugada com Sims, Glue, Big e Guze. A primeira edição do Beat Fest decorreu no ano passado e contou com atuações de Piruka, Slow J, Mundo Segundo & Sam The Kid, Eva Rap Diva, Grognation e Mishlawi, entre outros. Segundo a organização, o facto de "não haver nenhum festival" em Portugal dedicado ao hip-hop, um estilo musical "muito apreciado pela camada jovem", levou a Câmara de Gavião e uma empresa de eventos a realizar o Beat Fest.