“A cantora brasileira fará três apresentações do espetáculo ‘A Pele do Futuro’, homónimo do seu último álbum, nos dias 07 de abril, na Casa da Música, no Porto; 09 de abril, no Teatro das Figuras, em Faro; e 11 de abril no Tivoli BBVA, em Lisboa”, refere a promotora em comunicado.

Os bilhetes para os espetáculos de abril 2020 já estão à venda e os preços variam entre os 30 e os 80 euros.