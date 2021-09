A nova galeria lisboeta, de arte contemporânea, fica situada na Rua Capitão Leitão, nº 53, em Marvila, e foi fundada por Hugo Carvalho, em codireção com Inês Valle, ambos com uma trajetória no setor que abrange países como Angola, Austrália, Nigéria e Reino Unido.

O espaço comercial irá abrir com a exposição "Muxima", de Edson Chagas, com curadoria de Inês Valle, marcando também a primeira exposição individual do artista angolano em Portugal.

Edson Chagas ficou conhecido após a sua série "Found Not Taken" ter sido apresentada no Pavilhão de Angola, vencedor do Leão de Ouro na categoria "Melhor Pavilhão Nacional", na 55.ª Bienal de Veneza, em 2013.

O trabalho do artista angolano fazia parte do projeto curatorial criado por Paula Nascimento e Stefano Pansera - intitulado “Luanda, Cidade Enciclopédica” -, baseado nas fotografias captadas por Edson Chagas na capital de Angola.

Edson Chagas, 44 anos, também foi um dos três finalistas selecionados para o Prémio Novo Banco Photo 2015, tendo apresentado, na altura, um trabalho que reunia fotos e um vídeo sobre os diversos usos de uma praia na Ilha do Cabo, desenvolvendo uma reflexão sobre a perceção que as pessoas têm dos lugares.

De acordo com um comunicado da galeria Insofar, o objetivo do novo projeto é "inspirar audiências globais na busca do entendimento do poder, da beleza e da complexidade da diversidade, com uma programação internacional que pretende desafiar estereótipos e refundar as correlações entre artista-obra-público".

A exposição "Muxima" ficará patente na galeria até 16 de outubro.