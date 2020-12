“Gaveta” é mais um projeto arquivístico sobre a memória, fotografia e objetos de família que a diretora artística do Teatro do Vestido estreia na Biblioteca Municipal de Alcântara, integrado no Festival InShadow.

Neste espetáculo, Joana Craveiro combina objetos do seu arquivo pessoal, cuja história nunca lhe foi contada, com uma coleção de imagens que adquiriu numa feira da bagageira, em 2018. Todos os retratados são desconhecidos da criadora, que assina também o texto e a direção do espetáculo.

“Nada estava fechado naquela casa, mas nem por isso tínhamos mais acesso aos segredos deles, que eram os nossos também”, referiu a criadora, a propósito da coleção de fotografias existente na casa da avó.

Muitos anos mais tarde, numa feira de bagageira, a diretora artística do Teatro do Vestido deparou-se com uma coleção de imagens, “cuidadosamente ordenada e legendada” que lhe "pedia que contasse" a história. Foi, então, que se recordou da gaveta existente na casa da avó, adquiriu a coleção de imagens e tornou à gaveta familiar.

A memória, as formas de a fixar, os “apagamentos” e os segredos estarão em cena neste trabalho concebido e interpretado Joana Craveiro a partir de fotos de desconhecidos e que teve como ponto de partida a frase “O passado é como a cena de um crime”, da historiadora, investigadora e feminista nascida em Berlim Anette Kuhn (1934-2019).

Que transformações na paisagem, na política, nas relações de género e que dinâmicas familiares podem depreender-se daquele conjunto de imagens? E porque acabaria esta coleção a ser vendida numa feira a uma desconhecida, são questões levantadas pela criadora no espetáculo.

Os usos pessoais, políticos, familiares e afetivos das fotografias, bem como a materialidade destes objetos num mundo cada vez mais imaterial, são, segundo a companhia, questões levantadas no espetáculo.

Com música, espaço sonoro (composição e interpretação) de Francisco Madureira, "Gaveta" é uma produção conjunta do Teatro do Vestido e da Vo´Arte que, das 18h00 às 21h00, de quinta e sexta-feira, terá três sessões diárias na Biblioteca Municipal de Alcântara, em Lisboa.