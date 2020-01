A programação musical do espaço lisboeta começa com a apresentação do disco de Maria Reis, a 12 de fevereiro, seguindo-se, em 2 de abril, Maiko Jinushi com Adriana Sá, antes do compositor e músico Gavin Bryars apresentar “A Man in a Room, Gambling”, com o Quarteto Lopes-Graça, no dia 22 de abril.

O projeto The Secret Museum of Manking, de João Nicolau e Mariana Ricardo, vai atuar em 15 de maio com João Lobo, Luís José Martins, Crista Alfaiate e Rita Sá, contando o programa com o concerto de Ricardo Toscano, no penúltimo dia de maio.

Por último, a 5 de junho, a dupla A Winged Victory for the Sullen, de Dustin O’Halloran e Adam Wiltzie, apresenta o novo disco, “The Undivided Five”.