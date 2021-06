Marial Leal revelou nas redes sociais um novo single, "Gelado de Verão". O tema conta com a participação especial de Daniel Savate, irmão do ex-concorrente do "Big Brother - Duplo Impacto", Bruno Savate.

A artista partilhou ainda o videoclip do novo single. "O meu novo e mais polémico videoclip de sempre. O meu primeiro dueto com Daniel Savate. Vejam o Bruno Savate como nunca o viram... Têm coragem de perder?", escreveu Maria Leal nas redes sociais.

Veja o vídeo: