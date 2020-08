Giulia Be, cantora conhecida pelo tema "Menina Solta" e "Se Essa Filme Um Filme", confirmou nas redes sociais que está infetada com COVID-19. Na sua conta no Instagram, a artista brasileira revelou que o resultado do teste deu positivo.

Nas redes sociais, cantora explicou ainda que está em "isolamento social desde março" e que o seu irmão também está infetado.

"Vim avisar que meu teste de COVID-19 deu positivo, infelizmente. Estou em isolamento desde março, mas esta semana meu irmão teve sintomas e testou positivo, então acabei por fazer o teste também. Vou torcer para não desenvolver nenhum sintoma – por enquanto não estou a sentir nada, só dor de cabeça, mas nada demais", contou.