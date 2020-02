A conferência-performance, integrada na Semana Cultural da Universidade de Coimbra, acontece pela primeira vez a 5 de março, percorrendo, tal como no livro de Gonçalo M. Tavares, temas como a saúde, a loucura, a doença, o desejo ou a violência.

"A ideia foi pôr um livro num espaço físico", disse à agência Lusa Gonçalo M. Tavares.

No palco do TAGV, Gonçalo M. Tavares vai estar sentado, a dar uma conferência, com recurso a fragmentos do livro, sendo acompanhado pelo coletivo de artistas Os Espacialistas, que criou as imagens que estão presentes na obra "Atlas do Corpo e da Imaginação", editada em 2013, e que apresenta centenas de fragmentos atravessando "a literatura, o pensamento e as artes".