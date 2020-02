À Visão, Cristina Ferreira explicou que "durante algum tempo achei que isso passaria pelas autarquias e por fazer alguma coisa pela minha Malveira". "Se um dia me perguntasses ‘Chegarias a primeira-ministra?’, eu respondia imediatamente que não tenho qualquer tipo de capacidade para que isso possa acontecer", frisa.

"Agora, representar todos os portugueses? Acho que um dia o poderia fazer, que me iria preparar e que não iria falhar", sublinha a apresentadora da SIC em entrevista à revista.

Esta não é a primeira vez que Cristina Ferreira fala sobre a possibilidade de um dia entrar no mundo da política. Durante a conversa uma entrevista no canal 11, Iva Domingues quis saber se apresentadora encontrava "razões para se candidatar à Presidência da República". "Isso sempre esteve muito longe da minha imaginação. Não continua tão longe porque as pessoas me obrigam a pensar nisso. Durante muito tempo pensei que poderia ser presidente de Câmara", começou por explicar.

"A partir do momento em que as pessoas me consideram influente começam-me a falar dessa ideia de eu ser Presidente. Isto não é de agora, já leva alguns anos. E eu, sem querer, começo a pensar: 'mas porque é que as pessoas me dizem isso? Que capacidade teria eu de ser Presidente da República?'. Isso está muito longe. Eu nunca seria Presidente se não fizesse um caminho - que poderia começar hoje ou amanhã ou daqui a dez anos - que me permitisse, quando chegasse ao cargo, de ser a melhor Presidente deste país. Disso não tenho dúvida. Não é uma ideia que eu afaste, por muito presunçoso que isto possa parecer", explicou.

"Se poderia ser primeiro-ministro? Nunca. Eu sei que não tenho capacidades", acrescentou.