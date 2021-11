Este domingo, Matthew McConaughey declarou que não será candidato ao cargo de governador do Texas "neste momento", após meses de especulações sobre uma possível entrada do ator na vida política.

A perspectiva de uma candidatura do ator animou os círculos de esquerda, irritados com o atual governador republicano Greg Abbott, que promulgou uma lei muito restritiva contra o aborto, que é objeto de recurso no Supremo Tribunal dos EUA.

"Como um miúdo simples, nascido na pequena cidade de Uvalde, Texas, nunca me ocorreu que um dia seria considerado para a liderança política", disse o ator num vídeo partilhado nas redes sociais.

"É um caminho de humildade e inspiração para refletir. É também um caminho que estou a escolher não seguir neste momento", acrescentou.

Algumas sondagens mostraram que uma candidatura de Matthew McConaughey teria mais chances de derrotar o atual governador republicano Greg Abbott que o aspirante democrata Beto O'Rourke.

Uma recente sondagem do Dallas Morning News mostrava que McConaughey teria 44% contra 35% de Abbott, enquanto 49% o escolhiam contra O’Rourke. Nunca foi esclarecido se a sua candidatura estaria ligada a um partido político ou como independente.

Greg Abbott pretende disputar o terceiro mandato em novembro de 2022. A data limita para apresentação de candidaturas é 13 de dezembro.

No início do mês, McConaughey deu a entender, durante uma entrevista à France-Presse, que poderia apresentar a candidatura.

Mas no vídeo publicado no domingo, o ator explica que está empenhado em apoiar empresas e organizações "que abrem caminhos para que as pessoas tenham sucesso na vida".

