"Convidámos todos os grupos que nos inspiraram para fazerem uma moda connosco. É para mostrar mesmo a dinâmica do cante alentejano e como se pode fazer de formas muito variadas", explicou o diretor artístico do projeto Cantadores de Paris, Carlos Balbino, em declarações à agência Lusa.

Entre os convidados estão Pedro Mestre, o grupo Monda, mas também o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa.

Este primeiro disco foi mesmo gravado em Serpa, com o apoio da autarquia e da Casa do Cante de Serpa, e vem acompanhado com um livro não só com as 19 modas interpretadas, mas também algumas explicações sobre o que é o cante alentejano em português e em francês.

A saída deste trabalho coincide com o quinto aniversário do reconhecimento do cante alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO e o lançamento acontece hoje no Consulado Geral de Portugal em Paris.