O projeto de leitura, denominado “Guarda-Livros”, faz parte da agenda cultural da BMEL para os primeiros dois meses do ano, que foi hoje divulgada pela Câmara Municipal da Guarda.

Segundo a autarquia, na primeira agenda cultural de 2022, a Biblioteca Municipal “dá seguimento a uma programação variada, dirigida a diferentes públicos e idades, composta pela apresentação de livros, leitura encenada, exposições, contos, encontros com o autor, música, oficinas variadas, teatro, entre outras” iniciativas.

“Relevando a importância do gosto pela leitura e de preservar a literatura como uma forma de garantir a memória coletiva de uma região, a BMEL acolhe, neste início de ano, o projeto de leitura ‘Guarda-Livros’, um espaço de diálogo e intercâmbio cultural que pretende dinamizar tertúlias e discussões sobre a obra e vida de autores locais, a partir de um dos seus livros”, referiu a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.

O Clube de Leitura “Guarda-Livros”, coordenado por João Barradas, criador e gestor da página de Instagram @2bejay, reúne de dois em dois meses e tem o primeiro encontro marcado para 18 de fevereiro, às 18h00, a partir da obra “Todas as palavras” de Manuel António Pina.

A programação da BMEL para este ano começa na sexta-feira com a Leitura Encenada da obra de José Saramago “Memorial do Convento”, pelo ator Miguel Simões, para alunos do 12.º ano (10h30 e 15h00) e, no sábado (15h00), para o público em geral.

A programação prossegue com a exposição “Se eu fosse um livro… Livros objeto”, de Nuno Tavares, responsável pela oficina de encadernação da BMEL (25 de janeiro a 26 de fevereiro).

“Se eu fosse um livro” é ainda mote para uma oficina e um encontro com o autor José Jorge Letria e o ilustrador André Letria, nos dias 27 e 28 de janeiro, para alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB).

No dia 27 de janeiro, a BMEL abre as portas da sua oficina de Conservação e Encadernação para dar a conhecer ao público alguns trabalhos de reparação e de restauro de património cultural (livros e outros documentos).

A biblioteca também será palco da apresentação de novas obras de autores locais e nacionais.

No dia 29 de janeiro (15h00) acolhe a apresentação do livro de poesia “Biamaria” de Maria de Jesus Nunes e, a 19 de fevereiro (14h30), o PCP apresentará “100 Anos de Luta”.

A iniciativa dedicada às famílias “Em família…na biblioteca”, realiza-se nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro (“Contaryoga”, por Carla Moreira) e no dia 12 de fevereiro (espetáculo de circo, dança, música e teatro “Estórias de Tiroleu e da Nau Catrineta”, pela Coração nas mãos – Associação Cultural e Artística).

A agenda da BMEL inclui, ainda, o “Ateliê de Conto e Linha”, por Pedro Seromenho, nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro, para crianças do 1.º CEB.

No dia 11, às 21h00, os adultos poderão assistir a uma sessão de “Contos Eróticos”, por Cláudia Fonseca e João Paulo Oliveira.

O escritor, ilustrador e contador de histórias Pedro Seromenho orientará, no dia 12, às 10:30, uma masterclass sobre “O livro infantil – da ideia até à livraria” e, no dia 24 de fevereiro, a BMEL acolhe a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura.