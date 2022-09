O cartaz do evento – um de dezenas programados pel’A Oficina, que gere o CCVF e o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) – foi anunciado hoje como parte da programação para o quadrimestre da cooperativa A Oficina.

O arranque do festival dá-se no dia 10 de novembro, com a cantora Dianne Reeves, vencedora de cinco Grammys e de múltiplas outras distinções, que atua acompanhada por Peter Martin, Romero Lubambo, Reuben Rogers e Terreon Gully.

Um dia depois, no mesmo palco, é a vez do quarteto do saxofonista Archie Shepp, de 85 anos, descrito como um dos pioneiros do movimento ‘free jazz’ e antigo professor de estudo Afro-Americanos, que vai tocar com Marino Rampal, Michel Benita e Pierre-François Blanchard.

No dia 12 de novembro, o Guimarães Jazz recebe o trio de Benjamin Koppel e do seu pai, Anders Koppel, com Kristoffer Sonne, no pequeno auditório do CCVF, enquanto Hamid Drake homenageia Alice Coltrane no palco do grande auditório da sala vimaranense.

“A homenagem de Hamid Drake à música de Alice Coltrane, consubstanciada em sessões mágicas como as captadas no álbum ‘Journey in Satchidananda’ ou ‘Universal Conscience’, envolve um ensemble instrumentalmente invulgar e eclético composto por músicos europeus e norte-americanos, expandido pelo contributo performático da dançarina Ndoho Ange”, pode ler-se na descrição do projeto.

No dia 13, a ‘Big Band’ da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo atua, dirigida por Victor Garcia, com entrada gratuita, enquanto no CIAJG é apresentado o projeto “matriz_motriz”, do guitarrista Mané Fernandes.

O 31.º Guimarães Jazz vai incluir ainda atuações da Sonoscopia (dia 16 de novembro), do projeto THEMANUS (dia 15) ou a reinterpretação do disco “Ibéria”, de Manuel de Oliveira, com Jorge Pardo e Carles Benavent, para além da Orquestra de Guimarães, no dia 17.

No dia 18 de novembro, o David Murray Octet Revival apresenta-se no palco do grande auditório do CCVF, enquanto o festival encerra, no dia 19, com “Jazz in the Space Age”, um concerto em que a Orquestra Jazz de Matosinhos “prestará homenagem, interpretando-o, [ao] álbum homónimo de George Russell, um compositor e teórico musical que muitos críticos consideram ser uma das mais influentes personalidades do jazz moderno”.

Os bilhetes para o Guimarães Jazz foram colocados à venda hoje.