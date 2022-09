Como recorda a promotora Amplificasom, em comunicado, desde o primeiro disco, intitulado “Damaged” (1981), que os Black Flag, cuja formação mais conhecida contou com Henry Rollins na voz, “nunca mais deixaram de fazer parte da história do punk, ao mesmo tempo que influenciaram quase todos as vertentes da música pesada, bem como várias gerações de músicos”.

No Porto vão atuar com Greg Ginn na guitarra, Mike Vallely na voz, Joseph Noval no baixo e Isaias Gil na bateria.

Os bilhetes para o concerto, que vai contar com Total Chaos a abrir, já estão à venda pelo valor de 25 euros.