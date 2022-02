O álbum "Astérix e o Grifo" saiu em outubro passado em simultâneo em vários países e línguas - incluindo o português -, ganhando agora uma tradução para mirandês, em "Asterix I L Ancaforron".

Segundo a editora, esta é a sexta história da série de banda desenhada a ter edição em mirandês, juntando-se a "Asterix L Goulés", "L Galaton", "L Papiro de César", "Asterix an Eitália" e "La filha de Bercingetorix".

"Astérix e o grifo" é assinado pelo argumentista Jean-Yves Ferri e pelo desenhador Didier Conrad, a dupla que tem dado continuidade à série criada há mais de 60 anos por René Goscinny e Albert Uderzo.

Na nova banda desenhada, Astérix e Obélix rumam a Leste no encalce do exército romano, que quer capturar um grifo por ordem do imperador Júlio César. É num território desconhecido e gelado, de paisagens brancas na Ásia Central, que os gauleses encontram os Sármatas, povo da antiguidade que é considerado antepassado dos Eslavos.