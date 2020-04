Criado e idealizado pela cantautora brasileira Tainá, o festival Compor em Casa arranca esta segunda-feira, dia 20 de abril, nas redes sociais. Até sexta-feira (24 de abril), entre as 19h00 e as 22h00, o evento poderá ser acompanhado nas contas de Instagram dos artistas.

"A ideia do festival online Compor em casa nasceu através de perguntas sobre minha forma de compor. Já estava a pensar sobre composição desde quando fiz o curso com o Mikkel Solnado onde me aprofundei mais sobre o assunto. Qual o seu meio de inspiração? Você faz letra primeiro ou harmonia? Foram dúvidas como essas que me impulsionou a criar o festival onde eu convido artistas/compositores de estilos musicais destintos e de outros países", conta Tainá na sua conta no Instagram.

"A iniciativa do festival é falar sobre composição, tirar dúvidas, trazer inspiração, ajudar quem quer evoluir. Teremos uma hora com cada artista entre conversas e músicas, da nossa casa para a deles, onde cada artista traz uma surpresa final que fez parte do seu processo de composição. A composição é onde tudo começa. História que vivemos, sentimentos que sentimos. É o que dá voz ao artista. Queremos aprofundar o assunto e a partilha com o público", conta.

O festival arranca esta segunda-feira com Mikkel Solnado, Carolina Deslandes e Time For T.

20/4

19h Mikkel Solnado

20h Carolina Deslandes

21h Time For T

21/4

19h Agir

20h Joana Alegre

21h Phill Veras

22/4

19h Tiago Nacarato

20h Buba Espinho

21h Kell Smith

23/4

19h Léo Middea

20h Irma

21h Tiago Bettencourt

24/4

19h Márcia

20h Left

21h Mattu Alcântara