A posição do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) surge na sequência da permissão de reabertura dos teatros e de salas de espetáculo, prevista para 1 de junho, para os quais requer apoio para os custos de proteção e limpeza, como acontece no comércio.

O sindicato recorda que esta possível reabertura do setor acarreta grandes responsabilidades para as estruturas que tenham atividades agendadas e para quem gere os espaços que venham a abrir portas, quer se trate de estabelecimentos públicos (nacionais e municipais) ou de privados.

O Cena-STE defende assim que o acesso a testes de rastreio à COVID-19 deve ser gratuito para os profissionais envolvidos na produção de espetáculos, sempre que o trabalho implique contacto direto ou as estruturas assim o entendam.