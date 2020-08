Os The War on Drugs e as Haim sobem ao palco principal do festival, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 8 e 10 de julho, respetivamente, de acordo com a promotora num comunicado hoje divulgado.

A 14.ª edição do NOS Alive deveria ter decorrido em julho deste ano, mas foi adiada para 2021 (entre os dias 07 e 10 de julho) devido à pandemia da COVID-19.

Anteriormente, a promotora tinha já confirmado para 2021 as atuações de Alec Benjamin, Alt-j, Angel Olsen, Black Pumas, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Fontaines D.C, Hobo Johnson and The Lovemakers, La Roux, Manel Cruz, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Red Hot Chili Peppers, Seasick Steve, Sea Girls, The Lumineers, The Strokes, Tom Misch e Two Door Cinema Club.

Os bilhetes para 2021 já estão à venda e a organização recorda que quem tinha bilhete para este ano e quer marcar presença em 2021 tem de trocar a entrada, “mediante lotação disponível”, podendo ainda trocar por um ‘voucher’ do mesmo valor. Quem tinha bilhete para este ano e não pode ir ao evento de 2021, só pode pedir o reembolso a partir de 25 de julho de 2021.