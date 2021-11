Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Para o arranque, esta terça-feira, a sugestão é "O Último Duelo", o novo filme de Ridley Scott. Protagonizado por Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck e Jodie Comer, encontra o autor de "Gladiador" a retomar ambientes bélicos, mas talvez com menos batalhas (físicas) do que muitos estariam à espera - e com uma carga dramática que não passa ao lado do movimento #MeToo.

"Aqui, Jean e Jacques (Matt Damon e Adam Driver) combatem pelas suas honras, mas no centro do seu confronto de feira está uma alegada violação, que, como se pode ouvir a certo momento, não é um “crime contra a mulher”, mas "contra o património do seu tutor legal”", diz a crítica ao filme do SAPO Mag.

Saiba onde pode ver "O Último Duelo" esta noite, em várias salas de cinema do país.

Mais sugestões? É seguir por aqui:

World Press Photo no Fórum da Maia

30 de outubro a 21 de novembro, das 10h00 às 22h00 - Entrada livre

A principal competição do mundo para fotógrafos de imprensa, fotojornalistas e fotógrafos documentais resultou numa exposição que passa por mais de 100 cidades em mais de 45 países.

Neon Soho no Teatro Maria Matos, Lisboa

21h00 - 8 euros

Umas das revelações da pop eletrónica nacional apresenta o álbum de estreia, "Proof of Love", editado em outubro. Alex D'Alva Teixeira é o convidado especial.

Para ver em casa:

"The Blacklist" (estreia da T9).

22h50 no AXN

A série que deu outro embalo à carreira de James Spader está de volta esta noite e é emitida todas as terças-feiras. A partir de 4 de novembro, também estará disponível na Netflix.

"Cosmopolis"

00h55 na RTP1

Se não se deixar intimidar pelo horário de exibição ou quiser juntar mais um filme à lista de gravações automáticas, pode (re)ver este thriller futurista de David Cronenberg, adaptado de um romance de Don DeLillo e com Robert Pattinson a sugerir que era mais do que o ator da saga "Twilight".