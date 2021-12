Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quinta-feira, sugerimos dar um salto à Comic Con Portugal, cuja sétima edição já arrancou e decorre até domingo no Parque das Nações, em Lisboa.

Como sempre, estão garantidos convidados e novidades de várias áreas do entretenimento, do cinema à televisão, da banda desenhada aos videojogos. Cosplay também não vai faltar, nem a presença da equipa do SAPO Mag, que vai trazer entrevistas e reportagens de 9 a 12 de dezembro.

Todos os dias, haverá uma emissão em direto a partir do Parque das Nações e vários conteúdos para ver no SAPO Mag e em www.sapo.pt.

Os apresentadores do Popcorner, Inês Gens Mendes e Tiago David, vão também ser os moderadores de vários dos painéis do evento.

Noah Schnapp, da série "Stranger Things", Misha Collins, de "Sobrenatural", e atores da série portuguesa "Glória" são algumas das estrelas confirmadas para a Comic Con Portugal 2021.

Os preços dos bilhetes variam entre os 30 e 35 euros, para o passe diário, e o passe geral tem o valor fixo de 95 euros. Saiba mais sobre esta edição.

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Maria Reis no Maus Hábitos, Porto

21h00 - 5 euros

A cantautora que fez parte das Pega Monstro leva a palco o EP "A Flor da Urtiga", editado este ano, que teve Noah Lennox (Panda Bear, Animal Collective) como produtor e coinstrumentista.

"O Cerejal" no Teatro D. Maria II, Lisboa (estreia)

9 a 19 de dezembro (quarta a sábado às 19h00, domingo às 16h00) - Entre 9 e 16 euros

A atriz francesa Isabelle Huppert protagoniza esta adaptação do clássico de Tchékhov encenada por Tiago Rodrigues. Saiba mais sobre "O Cerejal".

Para ver na TV:

"And Just Like That..." (estreia da T1)

HBO Portugal

Carrie, Miranda e Charlotte estão de volta depois de "O Sexo e a Cidade" para esta continuação à qual fica a faltar Samantha. Mas há muitas personagens novas na série de dez capítulos que chega com episódio duplo. Saiba mais sobre "And Just Like That..." e veja o teaser abaixo:

"American Crime Story: O Caso Monica Lewinsky" (estreia)

22h20 na FOX Life

O escândalo sexual de Bill Clinton e Monica Lewinsky, em finais dos anos 1990, inspira a nova temporada da série de antologia. A estreia faz-se com episódio duplo. Saiba mais sobre "American Crime Story: O Caso Monica Lewinsky".