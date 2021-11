Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta segunda-feira, dia em que o frio já se faz sentir, destacamos o regresso do mais popular serial killer do pequeno ecrã. A nova minissérie "Dexter: New Blood" estreia-se hoje na HBO Portugal e irá contar com 10 episódios.

Dez anos depois de ter desaparecido no olho do furacão Laura, encontramos Dexter a viver com um nome falso, na pequena cidade fictícia de Iron Lake, em Nova Iorque. A personagem de Michael C. Hal tenta abraçar um nova vida, mas na sequência de eventos inesperados na comunidade unida, o seu lado mais negro regressa.

Além do protagonista, o elenco conta com Clancy Brown, Julia Jones ("Westworld"), Alano Miller ("Sylvie’s Love"), Johnny Sequoyah ("Believe") e Jack Alcott ("The Good Lord Bird"). Jennifer Carpenter, atriz vestiu a pele Debra Morgan, também participa na minissérie.

Veja o trailer:

Mais sugestões para ver na TV:

"O Pimba é Nosso"

RTP1 e RTP Play

A nova série documental da RTP1 estreou-se no final de outubro, mas tem passado despercebida na grelha de programas. Se não conseguiu ver no pequeno ecrã os dois primeiros episódios, o canal já os disponibilizou online na plataforma RTP Play - veja aqui.

"A música pimba existe? Se sim, quando é que nasceu? Como podemos definir as fronteiras da música pimba? A resposta a esta e outras perguntas dadas na primeira pessoa por vários artistas e personalidades de diferentes áreas, desde a música jazz à música clássica e interpretada por alguns dos artistas populares mais conhecidos", adianta o canal em comunicado.

Veja o trailer:

"A Todos Um Bom Natal"

Netflix

A contagem decrescente para o Natal já começou na Netflix, que estreou "A Todos Um Bom Natal". O filme segue quatro irmãs rivais que "aprendem uma lição de união familiar quando o pai há muito desaparecido aparece à porta da sua mansão ancestral para passar o Natal".

Sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Diogo Piçarra - Vem Cantar Comigo Season no Teatro Sá da Bandeira (Porto)

20h30 - de 8 a 15 euros

Diogo Piçarra arranca a sua digressão com convidados especiais esta segunda-feira, dia 8, no Porto. Em palco, o jovem músico vai estar acompanhado por Pedro Abrunhosa. Na terça-feira, o cantor recebe Marisa Liz e na quarta canta com Fernando Daniel.

Exposição InspirAção Circular - Praça, Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão

Até 28 de novembro - grátis

A Praça – Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão vacolhe a exposição "InspirAção Circular", uma mostra integrada no projeto "Praça Circular", promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, cofinanciado pelo Fundo Ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 — Produção e Consumo Sustentáveis.