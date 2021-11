Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos. Esta noite, o destaque vai para "Os Miseráveis".

Um dos musicais mais populares de sempre, visto por mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo, "Os Miseráveis", musical baseado no romance de Victor Hugo, passou pelos palcos do West End, em Londres, e da Broadway, em Nova Iorque, e deu origem a adaptações ao cinema.

Esta segunda-feira, no canal TVCine Emotion, às 22h55, vai poder assistir a "Les Miserables: The Staged Concert", a gravação do espetáculo numa exibição do West End, gravado ao vivo e com a participação de mais de 60 atores em palco.

Do elenco fazem parte Michael Ball, Alfie Boe, Carrie Hope Fletcher and Matt Lucas.

Mais sugestões para ver na TV:

"Succession" (T3)

HBO Portugal

O caos e a espécie de guerra civil entre os membros da família Roy continuam nos episódios da terceira temporada de "Succession", em exibição na HBO Portugal.

"Drácula de Bram Stoker"

23h30 - Canal Cinemundo

O Conde Drácula, um centenário vampiro da Transilvânia, chega a Inglaterra para seduzir a noiva do seu solicitador Jonathan Harker, Mina Murray, que ele acredita ser a reencarnação da sua amada, que morreu quatro séculos antes. Com Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves e Winona Ryder.

Sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Mart'nália no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro



21h00 - Gratuito, com a aquisição de bilhete no dia do espectáculo a partir das 19h30 no Centro de Congressos de Aveiro

Numa tournée inédita do projeto BOROGODÓ, a compositora, sambista e irreverente MART’NÁLIA, filha de Martinho da Vila, vai apresentar-se nos palcos de cidades portuguesas, das quais Aveiro.