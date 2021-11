Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos. Esta terça-feira, as atenções viram-se para a série israelita "Teerão".

De "Fauda" (Netflix) a "Losing Alice" (Apple TV+) ou "Valley of Tears" (HBO Portugal), Israel tem dado cartas na produção televisiva com séries que se tornaram fenómenos internacionais. E uma das distinções mais recentes chegou esta segunda-feira, com "Teerão" a levar para a casa o prémio de Melhor Drama na noite da 49.ª edição dos Emmys Internacionais.

A aposta da Apple TV+ que acompanha uma agente da agência de inteligência israelita Mossad infiltrada no Irão "não se trata apenas de uma série de espionagem, trata-se também de compreender o humano por detrás do seu inimigo", disse a cocriadora e coprodutora Dana Eden, após receber a distinção. Eden acrescentou que o drama "representa a esperança num futuro em que os iranianos e os israelitas podem, a dada altura, trabalhar juntos como amigos e não como inimigos".

Criada com Moshe Zonder (argumentista da primeira temporada de conterrânea "Fauda") e Maor Kohn, a primeira temporada de "Teerão" conta com oito episódios e a segunda época já foi confirmada pela plataforma de streaming.

Mais sugestões para ver na TV:

"Big Mouth" (T5)

Netflix

O regresso da série de animação para adultos que explora, de forma irreverente e hilariante, a descoberta da sexualidade de um grupo de adolescentes é uma das novidades do mês. E já está disponível na íntegra na plataforma de streaming.

"Gomorra" (T5)

HBO Portugal

A saga de culto italiana inspirada no livro homónimo de Roberto Saviano está de volta para a última temporada. Além do final da saga de uma família da máfia napolitana, o serviço de streaming estreou o filme derivado "L'immortale", que deve ser visto antes dos novos episódios. Saiba mais sobre o regresso e a despedida de "Gomorra" aqui.

Sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

créditos: Vera Marmelo

Lançamento de "três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-por-segundo", de Noiserv, no Teatro Maria Matos, Lisboa

19h00 - Entrada livre

O músico David Santos estreia-se como escritor num livro com uma escrita "meticulosa e metafórica", no qual reflete "sobre a velocidade a que nos vemos e sobre a inevitabilidade de poucas vezes nos encontrarmos". A sessão, além de Noiserv, contará com a atriz Isabel Abreu.

The Black Lips no Maus Hábitos, Porto

21h00 - 20 euros

Depois de terem atuado no Musicbox, em Lisboa, na segunda-feira, os norte-americanos levam à Invicta as canções do seu álbum mais recente, "World That’s Falling Apart" (2020). E prometem mais uma noite de rock visceral e estrondoso.