A quinta e última temporada de "Gomorra", série italiana de culto baseada no bestseller homónimo de Roberto Saviano (que também inspirou o aclamado filme homónimo de Matteo Garrone), estreia-se este sábado, 20 de novembro, na HBO Portugal. No mesmo dia, a plataforma de streaming disponibiliza ainda o filme derivado da saga "L'immortale" (2019), que funciona como ponte narrativa entre a quarta e a quinta temporadas. O thriller realizado por Marco D'Amore não se estreou no circuito comercial português, tendo apenas passado pela Festa do Cinema Italiano, em 2020.

A aposta da Sky Italia está disponível na íntegra no serviço de streaming, depois de as três primeiras temporadas terem sido emitidas na televisão nacional na RTP2.

"Gomorra" conta a história de um grupo da Camorra, a máfia napolitana. Na primeira temporada, Don Pietro Savastano é líder dos Savastano, um dos clãs mais poderosos da Camorra, que impõe a sua lei nos subúrbios de Secondigliano. O seu braço direito é o inteligente e ambicioso Ciro Di Marzio, amigo do seu filho, Gennaro. A partir deste argumento, a série retrata o confronto entre os dois capos, a traição, a vingança e a vida pessoal dos membros da Camorra.

No arranque da quinta temporada, Genny é obrigado a esconder-se e a afastar-se da mulher e do filho, depois de um confronto que abalou Nápoles. O seu único aliado é O Maestrale, o misterioso chefe do crime de Ponticelli, avança a HBO Portugal em comunicado. "A guerra é iminente e os seus inimigos são ferozes. Mas Genny está prestes a fazer uma descoberta sensacional: Ciro Di Marzio está vivo, na Letónia. E nada mais será o mesmo", acrescenta a plataforma de streaming.

Salvatore Esposito está de volta como Genny Savastano. Ivana Lotito também regressa como Azzurra, "que, tendo sido abandonada por Genny, vai fazer de tudo para manter o pequeno Pietro a salvo, longe do pai e de tudo o que ele representa", e Arturo Muselli que mais uma vez interpreta o papel de Enzo Blue Blood, o ex-Rei dos Forcella, "agora sentindo-se culpado por ter visto muitos companheiros morrerem por sua causa", assinala a HBO Portugal.

A temporada final vai contar ainda com Domenico “Mimmo” Borrelli, que interpreta Don Angelo, conhecido como O Maestrale. Tania Garribba encarna Donna Luciana, a esposa d’O Maestrale, "uma mulher com um caráter feroz como o seu marido, bem como uma inteligência astuta e refinada", descreve a plataforma de streaming. Carmine Paternoster também se junta ao elenco como O Munaciello, um dos chefes de Secondigliano. A completar o elenco estão Antonio Ferrante no papel de Vincenzo Garignano, conhecido como O Galantommo, chefe idoso de uma pequena cidade ao pé do Vesúvio e Nunzia Schiano, "uma orgulhosa e incansável mulher, esposa devota do antigo patrão durante quase cinquenta anos".

Depois da estreia em 2014, a série tornou-se a mais bem sucedida produção televisiva italiana dos últimos anos à escala global, com transmissão em mais de 190 territórios, cuja lista inclui Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália ou Nova Zelândia.

Os realizadores Stefano Sollima, Francesca Comencini e Claudio Cupellini são alguns dos nomes do novo cinema italiano e ajudaram a moldar o efeito cru e realista, um dos elementos mais elogiados do drama.

Filmados entre Nápoles, Roma e Riga, os dez novos episódios da última temporada têm argumento de Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, que também escreveram a proposta da série com Roberto Saviano. Valerio Cilio e Gianluca Leoncini completam a equipa de argumentistas.

Os cinco primeiros e nono episódios são realizados por Marco D'Amore, que realizou dois episódios da quarta temporada e "L'immortale", enquanto os episódios 6, 7, 8 e 10 foram dirigidos por Claudio Cupellini, que está à frente da série desde o seu início. Os dois realizadores também são supervisores artísticos da temporada.