Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta segunda-feira, sugerimos "Mães Paralelas", o novo filme de Pedro Almodóvar, em cartaz nas salas nacionais (saiba onde e quando pode vê-lo).

Protagonizado por Penélope Cruz, atriz sempre memorável quando é dirigida pelo realizador espanhol, o drama parte da história de duas mães que deram à luz no mesmo dia. E além da cumplicidade inicial na maternidade, os seus destinos acabam por ficar ligados devido a acontecimentos que impõem um clima de thriller psicológico a algumas cenas.

A revelação Milena Smit e a habitué Rossy de Palma são outros nomes do elenco de "uma novela que não esconde o seu lado de farsa e de plasticidade técnica", assinala a crítica do SAPO Mag.

Trailer de "Mães Paralelas":

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

"Retrato da Rapariga em Chamas" no Cinema Trindade, Porto

19h30 - Entrada livre

O elogiado drama de época de Céline Sciamma, centrado no relacionamento de duas mulheres da aristocracia francesa, é a proposta da sala portuense para celebrar do Dia do Cinema Europeu. Leia a crítica do SAPO Mag e veja o trailer:

Vaiapraia no Musicbox Lisboa

22h00 - 7 euros

Autor de um dos álbuns que marcaram o rock nacional independente no ano passado, Rodrigo Vaiapraia leva a palco as canções de "100% Carisma" no seu primeiro e único concerto de 2021.

Para ver na TV:

"Our Beloved Summer" (estreia da T1)

Netflix

Embalada pelo sucesso global de "Squid Game", a Coreia do Sul continua a dar cartas no pequeno ecrã. Esta nova série é uma comédia romântica que acompanha um casal adolescente autor de um documentário que se torna viral. A Netflix estreia um episódio por semana, todas as segundas-feiras.

"Dovlatov"

23h39 na RTP2

Realizado pelo russo Aleksey German, este drama biográfico decorre ao longo de seis dias na vida do escritor e jornalista Sergei Dovlatov, que enfrentou a política de censura da União Soviética nos anos 1970. Veja o trailer: