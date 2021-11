Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quarta-feira, os brasileiros Melim têm reencontro marcado com os fãs portugueses. Autores de sucessos como "Ouvi Dizer", "Meu Abrigo" ou "Se Eu", com Fernando Daniel, atuam esta semana em Portugal depois de quase dois anos afastados dos palcos nacionais devido à pandemia.

O primeiro concerto dos irmãos brasileiros está marcado para esta quarta-feira, dia 10 de novembro, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Mas se vive mais a sul e não tem tempo para viajar até à cidade Invicta não se preocupe: na sexta-feira, dia 12, os Melim sobem ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa.

Aproveite e veja a conversa da banda com o SAPO Mag sobre os concertos no Porto e em Lisboa:

MAIS SUGESTÕES FORA DE CASA? É SEGUIR POR AQUI:

"Um, Dois, Três!" no Teatro do Bairro, em Lisboa (estreia)

21h30 - 12 euros

Uma comédia de Ferenc Molnár, com tradução de Rodrigo Francisco, encenação de António Pires e interpretação de Adriano Luz, Carolina Serrão, Duarte Guimarães, Francisco Vistas, Hugo Mestre Amaro, Jaime Baeta, João Barbosa, João Maria, Mariana Branco e Vera Moura, numa produção Ar de Filmes/Teatro do Bairro. Em cena até 5 de dezembro.

5.ª edição do LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival (Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa)

21h00

Cerimónia de abertura com a exibição do filme "Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun", de Wes Anderson. Comprometido com uma seleção de filmes que traduza o melhor da produção cinematográfica contemporânea, a programação do festival transpõe os limites do cinema para fazer pontes com outras artes e disciplinas, apresentando iniciativas diversificadas, a presença de grandes nomes da arte e cultura, e a criação de uma plataforma de debate.

Conversa “CINANIMA convida Yoni Goodman” - Maus Hábitos, Porto

20h30

O diretor de animação israelita Yoni Goodman conversa com o diretor artístico do CINANIMA - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, Pedro Serrazina, e partilha curiosidades e excertos do seu trabalho, muito dele concretizado ao lado do realizador Ari Folman.

PARA VER NA TV:

"Felicidade Para Sempre" (estreia)

Netflix

"Felicidade Para Sempre" é a sequela do filme "Happiness is a Four-Letter Word", em que as glamorosas amigas regressam quatro anos mais tarde para uma nova viagem de autodescoberta e reavaliação, prontas a enfrentar os novos desafios que a vida lhes lança. Khanyi Mbau, Renate Stuurman, Yonda Thomas e Nambitha Ben-Mazwi são as protagonistas.

"A Minha Vida Dava Um Crime" (estreia T2)

22h10 - FOX Crime

Série de investigação criminal australiana produzida e protagonizada por Lucy Lawless, a atriz que ficou imortalizada pelo seu papel de “Xena, A Princesa Guerreira”.