Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta sexta-feira, celebramos a estreia da sexta e última temporada de "The Expanse" no Amazon Prime Video.

Inspirada nos livros homónimos de Daniel Abraham e Ty Franck, a série é da ficção científica mais estimulante que passou pelo pequeno ecrã nos últimos anos e teve um percurso atribulado: começou como uma aposta do Syfy, que a cancelou depois da primeira temporada, até que o Amazon Prime Video decidiu apostar nela e completar a história - os pedidos de muitos fãs por vários recantos online terão ajudado.

Ambientada num futuro pós-apocalítico, coloca em jogo um conflito entre a Terra, Marte e a Cintura, as três maiores forças da saga. No arranque da última temporada, o sistema solar está em guerra, com o rebelde Marco Inarus a continuar com ataques de asteroides contra a Terra e Marte - uma ameaça que já comprometeu relações e alianças na fase mais recente da saga e que promete ter consequências nos destinos de todas as personagens na reta final.

Ao contrários das temporadas anteriores, de dez ou mais episódios, a sexta terá apenas seis capítulos. A plataforma de streaming estreia um por semana, todas as sextas-feiras.

Também na TV:

"Um Lugar Silencioso 2" (estreia)

21h30 no TVCine Top

Segundo capítulo de uma trilogia pós-apocalítica, o mais recente filme de John Krasinski confirmou um salto bem sucedido da interpretação para a realização. Emily Blunt e companhia voltam a enfrentar criaturas com a audição apurada numa sequela à qual se junta Cillian Murphy. Leia a crítica do SAPO Mag e veja o trailer abaixo:

"8 Mile"

22h50 no Cinemundo

Quando estava no auge da carreira, Eminem protagonizou este drama de 2002 ambientado nos subúrbios de Detroit e inspirado nos seus inícios como rapper. Curtis Hanson ("L.A.Confidencial" e "Prodígios") assinou a realização.

Sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

"Compartimento Nº 6" nos cinemas

Vários preços e horários - consulte o cartaz

O novo filme do finlandês Juho Kuosmanen ("O Dia Mais Feliz na Vida de Olli Mäki") acompanha uma estudante e um mineiro numa viagem de comboio de Moscovo com destino a Murmansk, no Círculo Polar Árctico. Uma jornada temperada com comédia e drama que convenceu quem o viu no Festival de Cannes, de onde saiu com o Grande Prémio do Júri. Veja o trailer:

"À Espera de Godot" no Teatro São João, Porto

10 a 19 de dezembro (quarta-feira a sábado às 19h00, domingo às 16h00) - Entre 7,50 e 16 euros

Depois de ter sido transmitida online, a adaptação do clássico de Samuel Beckett encenada pelo romeno Gábor Tompa sobe agora ao palco. Saiba mais sobre "À Espera de Godot".