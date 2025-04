"Jacov", "Devil May Cry", "Georgie & Mandy’s First Marriage", "Pulsação", "The Bondsman", "Dying for Sex", "Maria e o Cangaço", "Long Bright River", "The Pirate Bay", "Good American Family" ou "Moonrise" foram das primeiras estreias de um mês que também já contou com regressos de "Anatomia de Grey", "Vizinhos para Sempre", "9-1-1", "How to Sell Drugs Online", "The Handmaid’s Tale" ou "The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol".

Entre as novidades iniciais de abril destaca-se ainda "Lazarus", estreada na Max no dia 6. A série de animé é a mais recente criação do japonês Shinichirō Watanabe, autor de "Cowboy Bebop", saga que gerou culto no final dos anos 1990 pela combinação de elementos futuristas, western e noir com ação e humor. Desta vez, a aventura de ficção científica acompanha aqueles que poderão ser os últimos dias da humanidade, culpa de um medicamento que prometia ser milagroso mas que se revela fatal. A única esperança é uma equipa de agentes especiais que procura o neurocientista responsável pela criação da droga na tentativa de encontrar uma cura. Tal como em "Cowboy Bebop", a tensão é condimentada com música que vai do jazz ao experimentalismo, aqui assinada por nomes ilustres como Kamasi Washington, Bonobo ou Floating Points. Composta por 13 episódios, a primeira temporada terá novos capítulos na plataforma de streaming aos domingos.

Black Mirror

Um futuro pouco radioso também dá o mote a "Black Mirror", a popular série de antologia que já chegou à sétima temporada. Disponível na Netflix desde esta quinta-feira, dia 10, tem seis capítulos e o último é a primeira sequela de sempre da criação do britânico Charlie Brooker: e logo de um dos melhores episódios, "USS Callister", que iniciou a quarta temporada. No elenco da nova colheita há, como sempre, vários nomes sonantes, caso de Paul Giamatti, Emma Corrin, Issa Rae, Rashida Jones, Chris O'Dowd, Awkwafina ou Cristin Milioti. Em entrevista à AFP, Brooker revelou que a nova temporada é "à antiga", com "os episódios a voltarem às origens de várias formas". "São todos histórias de ficção científica, mas há definitivamente alguns momentos assustadores, embora talvez não no estilo típico de um filme de terror", antecipou.

Na Apple TV+, a grande aposta é "Your Friends & Neighbors". Combinação de drama e comédia negra, estreia-se no dia 11 com dois episódios - os restantes sete da primeira temporada chegam às sextas. Protagonizada por Jon Hamm, é o retrato de um gestor de fundos de investimento especulativos despedido repentinamente e obrigado a reinventar-se para pagar as contas. A solução imediata passa por roubar as casas dos seus vizinhos e conhecidos abastados, mas o que descobre pelo caminho pode tornar-se ainda mais arriscado do que os assaltos. Criada pelo norte-americano Jonathan Tropper (que tem a autoria de "Banshee" e "Warriors" no currículo), a série conta com Craig Gillespie ("Eu, Tonya") como realizador dos primeiros capítulos. Olivia Munn, Amanda Peet e Lena Hall integram o elenco principal.

The Last of Us créditos:

Dia 14, a Max acolhe um dos regressos mais aguardados do ano: "The Last of Us", série que deu nova vida a sagas pós-apocalíticas e nova esperança às adaptações de videojogos (mérito dividido com "Arcane", da Netflix, nos últimos anos). A segunda temporada é mais curta do que a primeira (sete episódios em vez de nove), mas a expectativa promete ser muito maior. Pedro Pascal e Bella Ramsey, protagonistas cuja dinâmica foi essencial para o fenómeno, estão de volta já com o estatuto de superestrelas do streaming numa fase que recupera algumas personagens secundárias (como a de Tommy, irmão de Joel, a cargo de Gabriel Luna) e apresenta várias caras novas (interpretadas por Danny Ramirez, Jeffrey Wright ou Catherine O'Hara). O regresso faz-se com a estreia de um capítulo por semana, sempre às segundas-feiras, e a terceira temporada já foi confirmada.

Outra temporada muito esperada, a segunda de "Andor" também chega em abril, três anos depois da primeira. A estreia está marcada para dia 23, no Disney+, e em doses generosas: com os três primeiros episódios. Os restantes capítulos de uma temporada de 12 também vão chegar em dose tripla à plataforma de streaming, nas quartas-feiras seguintes. Prequela de “Rogue One: Uma História de Star Wars” (2016), filme de Gareth Edwards, a série criada por Tony Gilroy (conhecido pelos argumentos da saga de Jason Bourne ou "Michael Clayton - Uma Questão de Consciência") foi das mais elogiadas tanto pela crítica como pelos fãs da saga intergalática e intergeracional de George Lucas. Mas este regresso também é um adeus: a segunda temporada será mesmo a última das aventuras do icónico antiherói rebelde interpretado por Diego Luna.

Andor Andor

Na Amazon Prime Video, destaque para "Étoile", disponível na plataforma de streaming a partir de dia 24. A comédia dramática é a nova minissérie da dupla de Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, criadora de "Tal Mãe, Tal Filha" e "A Maravilhosa Sra. Maisel". O foco é o universo do ballet, através da colaboração de duas companhias (uma de Nova Iorque, outra de Paris) que passa pela troca dos bailarinos principais nos seus espetáculos. Mas não será uma relação pacífica, com um braço de ferro entre preocupações artísticas e comerciais a marcar os conflitos dos oito episódios. Charlotte Gainsbourg e Luke Kirby encabeçam o elenco de um olhar parcialmente inspirado em documentários de Frederick Wiseman, como "A Dança - Le ballet de l'Opéra de Paris" (2009).

Fique a par de todas as estreias do mês:

Dia 1: Jacov (T1)

Filmin

Dia 1: The Apothecary Diaries (T1)

Netflix

Dia 1: The Cleaning Lady (T4)

Max

Dia 1: Alert: Unidade de Pessoas Desaparecidas (T3)

AXN

Dia 3: Devil May Cry (T1)

Netflix

Dia 3: Georgie & Mandy’s First Marriage (T1)

Max

Dia 3: Mundo Jurássico: Teoria do Caos (T1)

Netflix

Dia 3: Pulsação (T1)

Netflix

Dia 3: The Bondsman (T1)

Amazon Prime Video

Dia 3: Anatomia de Grey (T21)

STAR Life

Dia 3: Detetive Maria Kallio (T3)

STAR Crime

Dia 4: Carma (T1)

Netflix

Dia 4: Dying for Sex (minissérie)

Disney+

Dia 4: Maria e o Cangaço (minissérie)

Disney+

Dia 5: School Spirits (T2)

SkyShowtime

Dia 5: Vizinhos para Sempre (T2)

Amazon Prime Video

Dia 5: Yaiba: Samurai Legend (T1)

Netflix

Dia 6: Lazarus (T1)

Max

Dia 6: Brooklyn Bridge (T1)

RTP2

Dia 7: Regresso dos Feiticeiros de Waverly Place (T1)

Disney+

Dia 7: 9-1-1- (T7)

STAR Life

Dia 7: Long Bright River (minissérie)

AXN

Dia 8: How to Sell Drugs Online (T4 - última)

Netflix

Dia 8: Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX (T1)

Amazon Prime Video

Dia 8: The Handmaid’s Tale (T6 - última)

TVCine Edition

Dia 8: SpongeBob (T15)

SkyShowtime

Dia 8: The Pirate Bay (minissérie)

TVCine Edition

Dia 9: Good American Family (minissérie)

Disney+

Dia 10: Ainda Mais a Norte (T1)

Netflix

Dia 10: Black Mirror (T7)

Netflix

Dia 10: Moonrise (T1)

Netflix

Dia 10:The Irrational (T2)

STAR

Dia 10: The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol (T2)

AMC Selekt

Dia 11: Amigos e Vizinhos (T1)

Apple TV+

Dia 11: Hacks (T4)

Max

Dia 11: O Jardineiro (minissérie)

Netflix

Dia 11: Blue Bloods (T14)

STAR Crime

Dia 11: Abbott Elementary (T4)

STAR Comedy

Dia 12: Doctor Who (T2)

Disney+

Dia 12: Resident Playbook (T1)

Netflix

Dia 14: The Last of Us (T2)

Max

Dia 14: Mr. Throwback (T1)

SkyShowtime

Dia 14: Love is in the Air (T2)

STAR Life

Dia 16: A Rapariga Roubada (minissérie)

Disney+

Dia 16: El Fin del Amor (T2)

Amazon Prime Video

Dia 15: A Redoma (minissérie)

Netflix

Dia 15: A Noite de Todas as Almas (minissérie)

Netflix

Dia 16: I Am Not Mendoza (T1)

Netflix

Dia 16: Government Cheese (T1)

Apple TV+

Dia 16: Projeto OVNI (minissérie)

Netflix

Dia 16: The End of Love (T2)

Amazon Prime Video

Dia 16: Tom & Lola (T1)

AXN

Dia 17: #1 Happy Family USA (T1)

Amazon Prime Video

Dia 17: A Enciclopédia de Istambul (T1)

Netflix

Dia 17: Memento Mori (T2)

Amazon Prime Video

Dia 17: Ransom Canyon (T1)

Netflix

Dia 19: Agatha Christie: Matar é Fácil (minissérie)

STAR Crime

Dia 19: Um Amor Celestial (T1)

Netflix

Dia 20: Family Guy (T23)

STAR Comedy

Dia 21: George Sand: Espírito Rebelde (minissérie)

TVCine Edition

Dia 22: Alex Hugo (T10)

STAR Crime

Dia 23: Andor (T2 - última)

Disney+

Dia 24: Étoile (T1)

Amazon Prime Video

Dia 24: Tu (T5)

Netflix

Dia 25: O Clube (T7)

OPTO

Dia 25: Um Fraco Herói (T2)

Netflix

Dia 28: Vigilantes (T1)

AMC

Dia 30: Carême (T1)

Apple TV+

Dia 30: Fora de Jurisdição (T1)

Netflix

Dia 30: O Eternauta (T1)

Netflix

Dia 30: Astérix & Obélix: O Combate dos Chefes (minissérie)

Netflix