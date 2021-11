Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta terça-feira, as atenções viram-se para o concerto que marca o início das celebrações dos 100 anos do nascimento de José Saramago. A homenagem arranca às 20h00, no Teatro São Luiz, em Lisboa, no dia em que o escritor português completaria 99 anos.

A noite abre com a escritora Irene Vallejo, que lerá um Manifesto pela Leitura. A seguir, há um concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Neves. O programa é composto por "As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz", de Joseph Haydn, com leitura de textos do Nobel da Literatura pela atriz Suzana Borges.

Os bilhetes para a comemoração variam entre os 13 e os 17 euros. Saiba mais sobre o início das celebrações dos 100 anos do nascimento de José Saramago aqui.

MAIS SUGESTÕES FORA DE CASA:

SAL no Teatro Maria Matos, Lisboa

21h00 - 12,5 euros

Nascida dos extintos Diabo na Cruz, uma das revelações nacionais do ano leva a palco as canções do álbum de estreia, "Passo Forte", editado em outubro.

"Uma Paixão Simples"

Cinemas UCI Arrábida 20 e El Corte Inglés - consulte os horários das sessões

Baseado na autoficção homónima de Annie Ernaux, um grande sucesso em França nos anos 1990, este drama de Danielle Arbid mergulha na relação obsessiva de uma professora universitária e um diplomata russo.

Veja o trailer:

PARA VER NA TV:

"José Saramago - Levantado do Chão"

00h01 na RTP Memória

Além do concerto no Teatro São Luiz, o autor de "O Memorial do Convento" é recordado neste documentário de Alberto Serra, estreado em 2008, que "pretende dar a conhecer ao grande público os momentos decisivos da vida de um homem que aos cinquenta e três anos não era ainda escritor".

"Missão Impossível 3" + "Missão Impossível: Operação Fantasma"

21h15 e 23h20 no FOX Movies

Enquanto não chega o novo capítulo da saga protagonizada por Tom Cruise, aproveite para (re)ver a sessão dupla centrada no terceiro e quarto filmes.

Veja os trailers: