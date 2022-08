Depois de esgotar 43 arenas, Harry Styles vai saltar para os grandes estádios e espaços ao ar livre na Europa. Em Portugal, o músico vai atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a 18 de julho de 2023.

Os bilhetes serão colocados à venda a 2 de setembro, às 10h00. A promotora aconselha a compra apenas nos pontos de venda oficiais.

Haverá ainda uma pré-venda para todos os inscritos na newsletter da Everything Is New, no dia 1 de setembro às 10h, com duração de 24h00. A inscrição é feita através do site e o código enviado no dia 31 de agosto.

"Você pediram e a 'Love on Tour' continua! Desta vez no dia 18 de julho, o Passeio Marítimo de Algés vai ser a casa de Harry Styles. As Wet Leg estão confirmadas para a primeira parte do espetáculo.Os bilhetes ficam disponíveis na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro em everythingisnew.pt e locais habituais", confirmou a Everything Is New.

A primeira parte do concerto será assegurada pelas Wet Leg, dupla britânica de indie rock da Ilha de Wight, fundada em 2019 por Rhian Teasdale e Hester Chambers.

Além de Portugal, o britânico vai dar mais 19 concertos na Europa. Em Espanha, o artista vai atuar no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, e no espaço Mad Cool, em Madrid. O cantor anunciou ainda mais uns concertos extra em Austin e em Chicago, nos Estados Unidos, e em São Paulo, no Brasil, e uma mudança de sala em Lima, no Perú.

Em 2023, a "Love Tour" - digressão de Harry Styles que conta já com 83 datas, com concertos em 22 países - vai passar ainda por Itália, França, Polónia ou Alemanha.

"Vinda de uma digressão esgotada de 43 arenas em 2021, dois concertos especiais em Nova Iorque e em Londres este ano, e uma sala esgotada e ao rubro em Lisboa, na Altice Arena, a muito antecipada tour do novo álbum, ‘Harry’s House’, vai permitir aos fãs o acesso a múltiplas noites nas maiores cidades do mundo, transformando salas e recintos icónicos na casa de Harry", sublinha a promotora em comunicado.

Considerado uma das maiores estrelas da atualidade, Harry Styles estreou-se a solo no final de julho em Portugal, com um concerto esgotado na Altice Arena, em Lisboa. A noite foi tudo o que os fãs esperavam (e muito mais) - recorde aqui.

Foi há 12 anos, no dia 23 de julho de 2010, que o mundo viu nascer os One Direction no “The X Factor”, do Reino Unido. Ao longo do programa de talentos, nem Simon Cowell imaginava o tremendo sucesso que a boy band viria a ter - digressões mundiais, estádios esgotados, canções nos tops mundiais e até um filme-documentário, em 2014.

Em 2015, Zayn anunciou que iria sair da banda. No ano seguinte, chegou a notícia que os fãs mais temiam: Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Harry Styles decidiram terminar temporariamente o projeto e começar novas aventuras a solo.

Na partida para a viagem fora da banda, todos os elementos contaram com o apoio fiel dos fãs, os ‘Directioners’, e conseguiram colocar canções nas bocas do mundo. Mas foi Harry Styles que conseguiu destacar-se (os números nos serviços de streaming não deixam margem para dúvidas - só no Spotify, o cantor britânico soma mais de 71 450 000 ouvintes mensais) e trilhar um caminho único e novo.

Desde o fim da banda, o artista já lançou três álbuns em nome próprio: um homónimo em 2017; “Fine Line”, em 2019; e “Harry’s House”, em maio. Single a single, Harry Styles foi construindo uma carreira repleta de sucessos, conquistando novos públicos e surpreendendo - das canções ao estilo, o britânico é um ícone no panorama da música pop.