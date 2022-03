O grupo francês Gojira substitui o norte-americano Avenged Sevenfold no primeiro espetáculo do Voa – Heavy Rock Festival, a realizar no dia 30 de junho, anunciou a organização na quarta-feira.

A banda dos irmãos Duplantier vai apresentar, pela primeira vez ao vivo, em Portugal, o seu último álbum de originais, "Fortitude", juntando-se a bandas já anunciadas para o festival, como os Megadeath, Kreator, Kvelertak e Bizarra Locomotiva.

Até ao momento, está assegurada também a presença no Voa - Heavy Rock Festival, a realizar no Estádio Nacional, nos dias 30 de julho e 01 e 02 de julho, os Bring me the Horizon, Sabaton, Killswitch Engaje, Rise Against, Crossfaith e Sylosis.

O grupo norte-americano Avendeg Sevenfold adiou a digressão europeia anunciada para o próximo verão, que incluía a atuação no Voa a 30 de junho, o primeiro dia do evento.

“Para nosso grande pesar, vamos ter de adiar os nossos concertos para uma data posterior”, lê-se num comunicado dos músicos norte-americanos.

O grupo está “a meio da gravação do oitavo álbum de estúdio, mas o disco e o espetáculo (...) não vão estar prontos a tempo” de voltarem à estrada, acrescentaram.