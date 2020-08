A cantora holandesa Iris Feijen, que não tem qualquer ligação a Portugal, e o guitarrista português Tiago conquistaram os espectadores e os jurados do programa de talentos holandês "We Want More". Ao longo das várias fases do concurso televisivo, a dupla Fadopelos2 apresentou vários fados e no passado domingo, dia 16 de agosto, venceu o grande prémio final.

Mas não foi apenas Iris Feijen a cantar fado na final do concurso de talentos. A portuguesa Maria de Fátima também conquistou os jurados e o público e garantiu um lugar na final, conquistando o quarto lugar.

Na final do programa de televisão, a portuguesa interpretou o tema "Velhos Amantes", de Mísia.

"O que a Maria faz é como o amor", escreveu a produção de "We Want More" nas redes sociais. "Obrigada a todos pelas vossas mensagens", escreveu a artista portuguesa na sua conta no Facebook.

Veja a atuação na final do programa:

Veja outras atuações de Maria de Fátima: