Morgan Mank, de 31 anos, foi indiciado depois de a polícia dito que estava a conduzir em contramão numa rua de Manhattan. O norte-americano enfrenta acusações de conduzir embriagado.

A cantora Taylor Swift sofre há anos da ameaça constante de 'stalkers', termo em inglês usado para pessoas que perseguem celebridades.

O fenómeno do pop listou as ameaças à sua segurança como um dos seus "maiores medos" e disse ter implantado a tecnologia de reconhecimento facial em alguns concertos no passado para identificar possíveis 'stalkers' na multidão.

"Tenho uma série de 'stalkers' a tentar entrar na minha casa e começo preparar-me para o pior", escreveu a artista num ensaio para a revista Elle em 2019. "Cada dia tento lembrar-me do que há de bom no mundo, o amor que testemunhei e a fé que tenho na humanidade".

Em junho de 2019, um homem do Iowa foi preso depois de viajar para Rhode Island, onde Swift estava a morar, com ferramentas de roubo, incluindo um taco de basebol de alumínio, e planos de "visitar" a cantora.

Já um homem chamado Roger Alvarado foi preso várias vezes por invadir a casa da estrela em Manhattan nos últimos anos.